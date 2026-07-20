È stato annunciato un nuovo corso gratuito nato dalla collaborazione tra l’ITS Academy Angelo Rizzoli e Boffetti, con sede a Bergamo. Il progetto mira a collegare scuola e impresa per formare tecnici specializzati nelle figure più richieste dal mercato del lavoro. La proposta si rivolge a giovani interessati a sviluppare competenze pratiche e professionali, rispondendo a una crescente difficoltà delle aziende nel trovare personale qualificato.

Da Bergamo una risposta a una sfida nazionale: formare i tecnici più richiesti dalle imprese, oggi sempre più difficili da reperire.Bergamo, luglio 2026 - ITS Academy Angelo Rizzoli e Boffetti S.p.A., azienda attiva nei settori dell'energia, dell'automazione industriale e dell'impiantistica tecnologica, si uniscono per rispondere a una delle criticità più evidenti nel settore impiantistico ed energetico: trovare tecnici qualificati per ampliare il proprio organico. La risposta delle due realtà si concretizza in un percorso formativo gratuito capace di integrare competenze teoriche, laboratori ed esperienze in azienda per preparare una tra le figure professionali oggi maggiormente richieste dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Scuolalink.it - Collegare scuola e impresa per dare energia ai talenti: nasce il corso gratuito di ITS Academy Angelo Rizzoli e Boffetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lusso e packaging: nasce Forma, l’academy per i nuovi talentiÈ stata annunciata la nascita di Forma, un’accademia dedicata alla formazione di nuovi talenti nel settore del lusso e del packaging.

Matematica e ambiente domestico: su EU Academy disponibile un nuovo corso gratuito e asincrono rivolto a docenti, educatori e genitoriLa Commissione Europea ha reso disponibile un nuovo corso gratuito e asincrono su EU Academy, rivolto a docenti, educatori e genitori.