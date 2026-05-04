Matematica e ambiente domestico | su EU Academy disponibile un nuovo corso gratuito e asincrono rivolto a docenti educatori e genitori

La Commissione Europea ha reso disponibile un nuovo corso gratuito e asincrono su EU Academy, rivolto a docenti, educatori e genitori. Il percorso si concentra sulla relazione tra matematica e ambiente domestico, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento infantile. La piattaforma offre accesso libero ai contenuti, che possono essere seguiti in modo flessibile secondo le esigenze di ciascun partecipante. L’iniziativa è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’ente europeo.

La Commissione Europea, attraverso i propri canali ufficiali, mette a disposizione un interessante percorso formativo dedicato all’apprendimento infantile. È possibile accedere al corso gratuito direttamente sulla piattaforma EU Academy, studiando con i propri ritmi. Il percorso, originariamente erogato nella primavera del 2025, risulta adesso interamente fruibile in modalità asincrona. Questa flessibilità organizzativa permette ai professionisti della scuola e alle famiglie di conciliare l’aggiornamento con gli impegni lavorativi e personali, accedendo ai materiali in qualsiasi momento della giornata. L’ambiente di casa influisce profondamente sull’acquisizione di competenze accademiche e relazionali dei bambini, specialmente nel campo della matematica.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Intelligenza artificiale e design thinking in classe: il corso europeo gratuito rivolto a docenti di ogni ordine e grado per rinnovare la didatticaCorso gratuito in inglese per riprogettare le aule scolastiche usando intelligenza artificiale e design thinking L'articolo . Taranto, concluso il corso di formazione per docenti ed educatori su didattica inclusiva e bisogni educativi specialiTarantini Time QuotidianoProseguono le attività di formazione rivolte a docenti, educatori, insegnanti di sostegno, esperti e assistenti del...