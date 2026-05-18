Lusso e packaging | nasce Forma l’academy per i nuovi talenti

È stata annunciata la nascita di Forma, un’accademia dedicata alla formazione di nuovi talenti nel settore del lusso e del packaging. Il progetto si propone di aggiornare le competenze nel campo, con un focus particolare sui nuovi standard di sostenibilità. Tra i partner che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa ci sono enti e aziende specializzate nel settore, coinvolti per sviluppare programmi formativi e promuovere innovazioni nel settore. L’obiettivo è preparare professionisti in grado di affrontare le sfide future della produzione di lusso.

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