Castello di Santa Severa da Anna Mazzamauro ad Andrea Perroni | gli eventi dal 16 al 19 luglio

Dal 16 al 19 luglio, il Castello di Santa Severa ospita spettacoli con attori come Anna Mazzamauro e Andrea Perroni. La rassegna include musica, teatro e comicità, con eventi dedicati anche alle famiglie. L’appuntamento si svolge davanti al mare, nell’ambito di “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea.

Santa Marinella, 15 luglio 2026 – Musica, teatro, comicità e appuntamenti per tutta la famiglia davanti al mare. Dal 16 al 19 luglio il Castello di Santa Severa ospita una nuova serie di eventi nell’ambito di “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026”, il calendario promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea. Dopo il Surf Expo e la finale del contest LazioSound con il concerto di Noemi, la programmazione prosegue con Anna Mazzamauro, la Serata Baccano, Andrea Perroni e una domenica dedicata alla letteratura e ai più piccoli. Anna Mazzamauro al Castello di Santa Severa. Giovedì 16 luglio sarà il teatro a conquistare il palcoscenico all’aperto del Castello. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castello di Santa Severa, estate tra concerti, teatro e Marilyn Monroe: gli eventi dal 1° al 5 luglioDal 1° al 5 luglio, il Castello di Santa Severa ospita una serie di eventi tra concerti, teatro e spettacoli dedicati a Marilyn Monroe.

Alex Britti in concerto il 24 luglio al Castello di Santa Severa (RM)Il cantante italiano ha annunciato le prime dieci date del suo tour estivo, chiamato Brittintoour ’26, che si svolgeranno all'aperto in diverse...

Temi più discussi: Surf Expo: dal 10 al 12 luglio; LAZIOSound 2026, la finalissima al Castello di Santa Severa con Noemi; Castello di Santa Severa: a rischio i fondi da 500mila euro, è polemica sulla gestione; Santa Severa, un agosto ricco di eventi tra musica, cinema, cultura e spettacolo: il Castello protagonista.

Ecco i finalisti di LazioSound, al Castello di Santa Severa si sceglie chi vince con Noemi buff.ly/aRTn9Fi x.com

Rhaenyra si è seduta sul Trono di Ferro, severa e inflessibile nella sua armatura mentre ogni persona nel castello veniva portata davanti a lei e costretta a inginocchiarsi, supplicando la sua pietà e giurando fedeltà.Arte di Hristo Chukov reddit

Il Castello di Santa Severa si anima con una nuova settimana di spettacoli, musica, teatro, libri e visiteNewTuscia – SANTA SEVERA – Dopo il grande successo del Surf Expo, il Castello di Santa Severa inaugura una nuova settimana di appuntamenti all’insegna della musica, del teatro, della comicità, della ... newtuscia.it

Santa Marinella – Massimo Giletti al Castello di Santa Severa con Garlasco, il processo che non c’èLunedì 20 luglio, alle 21, nella cornice del maniero medievale affacciato sul mare, la nuova tappa live di Cronache Italiane (Carramusa Group, un'idea di Et ... etrurianews.it