Durante il Cnpr forum, si è parlato di truffe informatiche e di quanto siano diffusi i rischi. È stato ricordato che, dal 2018, con il Decreto Crescita, è possibile oscurare i siti che promuovono investimenti non autorizzati. La discussione si è concentrata sulla rapidità con cui la tecnologia si sviluppa e sulla difficoltà di proteggersi efficacemente contro le frodi online.

“La tecnologia evolve a un ritmo sempre più rapido e stare al passo rappresenta una sfida costante. Con il Decreto Crescita del 2018, di cui sono stato relatore, abbiamo introdotto la possibilità di oscurare i siti che promuovono investimenti senza le necessarie autorizzazioni. Inoltre, grazie a un'iniziativa della Lega, è stata inserita l'educazione finanziaria nelle scuole, per fornire ai giovani gli strumenti utili a riconoscere e prevenire le truffe finanziarie e informatiche. La vera sfida, però, è estendere questo percorso a tutte le fasce della popolazione, investendo nell'educazione e nell'inclusione digitale. Le risorse pubbliche devono essere orientate verso questi obiettivi, perché l'inasprimento delle pene, da solo, non basta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cnpr forum: “Truffe informatiche: quanto siamo protetti?”

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