Cnpr forum commercialisti strategici nelle trasformazioni del Paese
Durante il forum organizzato dal Consiglio nazionale dei professionisti, i commercialisti hanno discusso del ruolo strategico nelle trasformazioni del Paese. Si sono concentrati sulle sfide legate allo sviluppo economico e alle riforme fiscali, evidenziando come la loro consulenza possa influenzare le decisioni delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. La discussione ha coinvolto professionisti e rappresentanti di settore, con interventi relativi alle nuove normative e alle opportunità di crescita.
“In un momento in cui al centro dell'agenda politica ci sono lo sviluppo economico, il tema della produttività e della crescita dimensionale delle aziende che devono concorrere anche alla crescita salariale, ci deve essere un patto di corresponsabilità e di coesione, non formale ma vero, con chi rappresenta il mondo delle professioni. I commercialisti rappresentano un ordine professionale che è un presidio fondamentale del Paese, una infrastruttura importantissima che ogni giorno affronta le problematiche di chi la produttività concorre a mantenerla. Non si può pensare di scrivere riforme e leggi che dovrebbero aiutare le energie positive del Paese chiusi nelle stanze dei ministeri ma devono essere fatte in un rapporto di sincera collaborazione dove ogni parte svolge ma la politica deve avere un ascolto attivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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