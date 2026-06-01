cnpr forum commercialisti strategici nelle trasformazioni del paese

Notizia in breve

Durante il forum organizzato dal Consiglio nazionale dei professionisti, i commercialisti hanno discusso del ruolo strategico nelle trasformazioni del Paese. Si sono concentrati sulle sfide legate allo sviluppo economico e alle riforme fiscali, evidenziando come la loro consulenza possa influenzare le decisioni delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. La discussione ha coinvolto professionisti e rappresentanti di settore, con interventi relativi alle nuove normative e alle opportunità di crescita.