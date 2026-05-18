Il governo ha approvato un nuovo Piano Casa, un'operazione che si distingue per la sua portata e le sue finalità. La misura mira a intervenire nel settore edilizio, introducendo modifiche che non si vedevano da diversi decenni. Risale al dopoguerra il periodo in cui furono pianificati più di 350.000 immobili a seguito delle distruzioni causate dai bombardamenti. Ora, questa iniziativa si inserisce in un quadro di interventi di ampio respiro, con obiettivi specifici e ben definiti.

“Il governo ha varato un Piano Casa molto ambizioso, con obiettivi chiari e importanti. Una misura che mancava da decenni, parliamo del Dopoguerra quando si erano programmati oltre 350mila immobili dopo le distruzioni dei bombardamenti. Questo Piano Casa punta a 100mila alloggi per risolvere in gran parte il problema dell'abitazione in Italia. Abbiamo una demografia che continua a segnare una decrescita costante rispetto ai decenni precedenti, ma se non c'è disponibilità di appartamenti significa che un problema c'è. I prezzi nelle grandi città sono esplosi, pensiamo a Milano dove una coppia di giovani lavoratori non riesce ad acquistare una casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cnpr forum, con il “Piano Casa” cosa cambia?

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