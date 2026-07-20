Durante il SummerSlam 2026 Kickoff, CM Punk ha dichiarato che Cody Rhodes è paranoico, ma ha negato di volerlo pugnale alle spalle, precisando di non essere John Cena o Randy Orton. Le tensioni tra i due sono aumentate, con Punk che ha affermato che Rhodes pensa che la situazione si stia ripetendo. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle accuse o alle motivazioni.

Le tensioni tra CM Punk e Cody Rhodes hanno continuato a intensificarsi durante il SummerSlam 2026 Kickoff, con Punk che ha insistito sul fatto che Rhodes sia convinto che la storia stia per ripetersi. L’attrito nasce dal Saturday Night’s Main Event, dove Punk e Rhodes hanno fatto squadra per sconfiggere Gunther e Sami Zayn. In seguito alla vittoria, Punk ha accidentalmente colpito Rhodes in faccia con la cintura del WWE Championship mentre usciva dal ring, portando a un acceso confronto nel backstage. Durante il SummerSlam Kickoff, Punk ha tentato di lasciarsi l’incidente alle spalle, suggerendo che entrambi si scusassero e andassero avanti. Rhodes si è rifiutato, mettendo in chiaro che i due non sono mai stati abbastanza intimi da doversi quel tipo di rispetto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk: “Cody Rhodes è paranoico, ma io non lo pugnalerò alle spalle. Non sono John Cena. Non sono Randy Orton”

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