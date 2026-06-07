WWE | Mr Anderson ritiene Randy Orton e John Cena responsabili del suo licenziamento
Mr. Anderson ha accusato Randy Orton e John Cena di aver contribuito al suo licenziamento dalla WWE. L'ex wrestler ha dichiarato che le decisioni di Orton e Cena hanno influenzato il suo allontanamento dalla federazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di questa decisione. La vicenda è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche di Anderson, senza ulteriori commenti ufficiali da parte della WWE.
Quando si parla di occasioni sprecate in WWE, uno dei primi nomi che viene in mente è sicuramente quello di Mr. Kennedy. Tante occasioni, un Money in The Bank vinto (ma purtroppo non sfruttato causa infortunio), regni secondari e faida con The Undertaker. Una carriera di tutto rispetto, che avrebbe anche dovuto vederlo impegnato in una storyline importante che lo avrebbe visto interpretare il figlio illegittimo di Mr. McMahon. Il tutto non vide però mai la luce a causa di una sospensione per il Wellness Program che costrinse la compagnia a virare su una soluzione dell’ultimo minuto che si rivelò essere Hornswoggle. Come se non bastasse, nel... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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