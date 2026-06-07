WWE | Mr Anderson ritiene Randy Orton e John Cena responsabili del suo licenziamento

Notizia in breve

Mr. Anderson ha accusato Randy Orton e John Cena di aver contribuito al suo licenziamento dalla WWE. L'ex wrestler ha dichiarato che le decisioni di Orton e Cena hanno influenzato il suo allontanamento dalla federazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di questa decisione. La vicenda è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche di Anderson, senza ulteriori commenti ufficiali da parte della WWE.