Un report rivela che il match tra Cody Rhodes e CM Punk era originariamente programmato più avanti nel calendario. CM Punk aveva menzionato un possibile incontro contro Rhodes durante una puntata di Raw dopo WrestleMania 42, prima di prendersi una pausa dalla programmazione televisiva.

Il match tra Cody Rhodes e CM Punk era inizialmente previsto molto più avanti. I piani originali per Cody Rhodes vs. CM Punk. CM Punk aveva lasciato intendere un futuro match contro Cody Rhodes nella puntata di Raw successiva a WrestleMania 42, prima di sparire dalla programmazione televisiva per il suo periodo di pausa. Dopo gli ultimi sviluppi, PWInsider? ha confermato quella che ormai era una convinzione diffusa riguardo al futuro dei due wrestler. Secondo il report, nei corridoi si ritiene che il match tra il nuovo WWE Champion e l’ American Nightmare per SummerSlam fosse stato deciso già da tempo. Un ulteriore aggiornamento di False Finish ha inoltre fornito alcuni retroscena su questa decisione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: un report rivela i piani originali di Cody Rhodes vs CM Punk

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