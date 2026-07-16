Il riferimento del Pallone d'Oro a Messi prima dei Mondiali è chiaro | Si può vincerlo fuori dall'Europa?

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l'organizzazione del Pallone d'Oro ha pubblicato sui social una domanda riguardante la possibilità di vincere il premio fuori dall'Europa. La domanda, rivolta a un possibile candidato, si concentra sulla possibilità di ottenere il riconoscimento giocando in club situati al di fuori del continente europeo. La pubblicazione ha generato discussioni e interpretazioni sul collegamento con il capitano argentino, noto per aver vinto il premio senza essere in un club europeo.

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Nei giorni precedenti alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l'organizzazione del Pallone d'Oro ha pubblicato sui propri social una domanda che per molti è diventato un rimando preciso al capitano della Scaloneta: vincerlo giocando lontano da club europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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