Prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l'organizzazione del Pallone d'Oro ha pubblicato sui social una domanda riguardante la possibilità di vincere il premio fuori dall'Europa. La domanda, rivolta a un possibile candidato, si concentra sulla possibilità di ottenere il riconoscimento giocando in club situati al di fuori del continente europeo. La pubblicazione ha generato discussioni e interpretazioni sul collegamento con il capitano argentino, noto per aver vinto il premio senza essere in un club europeo.

Nei giorni precedenti alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l'organizzazione del Pallone d'Oro ha pubblicato sui propri social una domanda che per molti è diventato un rimando preciso al capitano della Scaloneta: vincerlo giocando lontano da club europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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