dal 22 maggio al 24 maggio 2026 arriva a mestrino la xxxv tappa dell' international street food
Dal 22 al 24 maggio 2026, Mestrino ospiterà la 35ª tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada in Italia. L’evento si terrà in Piazza del Mercato e coinvolgerà numerosi operatori provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione prevede l’esposizione e la vendita di specialità gastronomiche provenienti da vari Paesi, offrendo ai visitatori un’esperienza culinaria di tre giorni.
La 35ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 a Mestrino, in Piazza del Mercato. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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