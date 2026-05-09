Fabio Concato e la malattia | Avevo colto dei segnali cose che non tornavano I medici che mi hanno seguito ora sono amici
Il cantautore milanese Fabio Concato, di 72 anni, ha annunciato di aver affrontato un problema di salute e di aver colto alcuni segnali che qualcosa non andava. Ha riferito che i medici che lo hanno seguito sono ora amici. Dopo aver affrontato questa esperienza, Concato riprenderà i concerti con una serie di appuntamenti che inizieranno l’11 maggio al Teatro Nazionale di Milano e proseguiranno a Roma.
Il cantautore milanese Fabio Concato, 72 anni, torna con una serie di concerti a partire dall'11 maggio al Teatro Nazionale di Milano e poi a Roma. In un'intervista a Luigi Bolognini di Repubblica ha parlato del tumore che l'ha colpito qualche mese fa.“Temevo di uscirne mezzo stortignaccolo”“Non.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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