Fabio Concato e la malattia | Avevo colto dei segnali cose che non tornavano I medici che mi hanno seguito ora sono amici

Il cantautore milanese Fabio Concato, di 72 anni, ha annunciato di aver affrontato un problema di salute e di aver colto alcuni segnali che qualcosa non andava. Ha riferito che i medici che lo hanno seguito sono ora amici. Dopo aver affrontato questa esperienza, Concato riprenderà i concerti con una serie di appuntamenti che inizieranno l’11 maggio al Teatro Nazionale di Milano e proseguiranno a Roma.

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