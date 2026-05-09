Fabio Concato | Avevo colto dei segnali cose che non tornavano I medici che mi hanno seguito ora sono amici

Il cantautore milanese, di 72 anni, annuncia il ritorno sui palchi con una serie di concerti che partiranno dall’11 maggio al Teatro Nazionale di Milano e proseguiranno a Roma. In un’intervista, ha spiegato di aver percepito segnali di problemi di salute in passato, che ora sono stati affrontati con l’aiuto dei medici che sono diventati suoi amici.

Il cantautore milanese Fabio Concato, 72 anni, torna con una serie di concerti a partire dall'11 maggio al Teatro Nazionale di Milano e poi a Roma. In un'intervista a Luigi Bolognini di Repubblica ha parlato del tumore che l'ha colpito qualche mese fa.“Temevo di uscirne mezzo stortignaccolo”“Non.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Giuseppe canta “Fiore di maggio di Fabio Concato | #TheVoiceSenior Blind Auditions

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