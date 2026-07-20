In Cina, ogni giorno viene presentato un nuovo modello di auto, alimentando una vera e propria guerra dei prezzi nel settore. Le case automobilistiche lanciano costantemente nuovi veicoli, contribuendo a una competizione serrata. Le informazioni disponibili sul mercato sono molteplici, sebbene spesso non siano collegate tra loro. La situazione riflette un mercato in rapido sviluppo, con un’offerta sempre più variegata e dinamica.

"Tutto quello che nessuno vi ha detto" non è l’inizio dell’articolo che vogliamo. Sull’auto cinese le informazioni casomai sono fin troppo abbondanti, anche se non messe spesso in relazione tra loro. Usando le statistiche e collegandole tra loro ne esce invece un ritratto oggettivo che non capita di leggere, soprattutto perché severo. Nei primi sei mesi del 2026 in Cina sono stati presentati un totale di 650 tra nuovi modelli e aggiornamenti di vetture precedenti. Negli Stati Uniti il numero si ferma 159, considerando però l’intero arco degli ultimi 4 anni. In molti raccontano del tasso di crescita entusiasmante dell'industria automobilistica cinese, ma è un punto di vista parziale diventato anche un problema consistente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cina, presentato un nuovo modello di auto al giorno. È guerra dei prezzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho provato le Auto CINESI 2026: l'Europa deve preoccuparsi

Notizie e thread social correlati

Lavoro, Sandei (Almawave): “A Festival del Lavoro presentato nuovo modello per welfare”Durante il Festival del Lavoro, un rappresentante di Almawave ha annunciato il lancio del “Welfare Language Model”, un progetto volto a sviluppare...

Cina, vertice fra Trump e Xi: "Nuovo modello per grandi potenze"Il 14 maggio, il presidente degli Stati Uniti ha raggiunto la capitale cinese per incontrare il suo collega.

Temi più discussi: Kimi K3, Moonshot e la sfida cinese agli Usa nell’AI; Il nuovo crossover Volkswagen ibrido range extender; Cina, presentato primo grande modello integrato di gestione intelligente energia idroelettrica, eolica e solare; Kimi K3 è fuori! La Cina sta vincendo la sfida sull'IA? ecco il modello Open Weight più grande al mondo.

La Cina ha presentato Fenghe, un modello linguistico open source di grandi dimensioni dedicato ai servizi meteorologici, e ha avviato un'iniziativa globale open source per il modello. L'annuncio è stato dato dall'Amministrazione meteorologica cinese (CMA) x.com

In Cina viene presentata un’auto nuova ogni dieci giorni, mentre l’industria occidentale rallentaL'industria automobilistica cinese lancia un'auto ogni 10 giorni: margini al 3,4%, 109 marchi attivi, sfida impraticabile per l'Occidente. quotidianomotori.com

Cina, DeepSeek lancia il nuovo modello di IA V4: cosa sapere nella corsa all'IALa startup cinese di intelligenza artificiale torna a un anno di distanza, dopo aver sconvolto il settore con una potenza di calcolo d’avanguardia a una frazione del costo dei modelli rivali. La ... it.euronews.com