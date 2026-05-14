Il 14 maggio, il presidente degli Stati Uniti ha raggiunto la capitale cinese per incontrare il suo collega. Durante la visita, i due leader hanno avuto un colloquio ufficiale di circa due ore. L’incontro si inserisce in un momento di attenzione internazionale verso le relazioni tra le due nazioni, che rappresentano le maggiori potenze mondiali. La discussione si è concentrata su possibili nuovi approcci tra Washington e Pechino, senza ulteriori dettagli sulle tematiche affrontate.

Il presidente Usa Donald Trump è volato ieri a Pechino e ha tenuto oggi 14 maggio un colloquio ufficiale col suo omologo cinese Xi Jinping che è durato circa due ore. Il tycoon si è detto onorato e ha parlato di un "futuro fantastico assieme". Parole a cui ha fatto eco Xi, per il quale i due paesi "dovrebbero essere partner e non rivali" e quindi superare la cosiddetta Trappola di Tucidide che annuncia lo scontro fra una potenza emergente e una doNuminante. L'augurio è quello di "forgiare un nuovo modello di relazioni tra grandi potenze". Il nervo scoperto fra i due contendenti resta come sempre Taiwan, isola autogovernata democraticamente che Pechino ambisce considera parte del proprio territorio e che ambisce ad annettere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, vertice fra Trump e Xi: "Nuovo modello per grandi potenze"

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