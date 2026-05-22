Lavoro Sandei Almawave | A Festival del Lavoro presentato nuovo modello per welfare
Durante il Festival del Lavoro, un rappresentante di Almawave ha annunciato il lancio del “Welfare Language Model”, un progetto volto a sviluppare una serie di modelli linguistici utilizzando i dati dell’INPS. Si tratta di modelli progettati per essere leggeri e facilmente governabili, con l’obiettivo di contribuire alle politiche di welfare. L’iniziativa è stata presentata come un passo importante nel settore, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle applicazioni specifiche.
“A questa edizione del Festival del Lavoro verrà annunciata un’iniziativa importante per il nostro welfare, ovvero il “Welfare Language Model”, l’idea di costruire una famiglia di modelli del linguaggio basati sui dati dell’INPS, modelli leggeri e governabili”. Ha dichiarato Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Lavoro, Sandei (Almawave): A Festival del Lavoro presentato nuovo modello per welfare
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