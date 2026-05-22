Lavoro Sandei Almawave | A Festival del Lavoro presentato nuovo modello per welfare

Durante il Festival del Lavoro, un rappresentante di Almawave ha annunciato il lancio del “Welfare Language Model”, un progetto volto a sviluppare una serie di modelli linguistici utilizzando i dati dell’INPS. Si tratta di modelli progettati per essere leggeri e facilmente governabili, con l’obiettivo di contribuire alle politiche di welfare. L’iniziativa è stata presentata come un passo importante nel settore, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle applicazioni specifiche.

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