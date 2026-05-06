Cinà-Blockx oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge il torneo di Roma 2026, con le partite che attirano l’attenzione di appassionati e tifosi. La composizione del tabellone ha riservato alcune sorprese, e l’assenza di favoriti evidenti lascia spazio a possibili sorprese. L’evento si può seguire in diretta televisiva o tramite piattaforme di streaming, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali. La competizione si svolge sui campi storici della capitale, offrendo spettacolo e emozioni.

L’urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi davanti al proprio pubblico anche contro un avversario che sulla carta parte nettamente favorito. Nel primo turno degli Internazionali d’Italia Federico Cinà, ammesso in tabellone grazie ad una wild card, affronta il belga Alexander Blockx, numero 36 ATP. L’incontro, secondo della sessione serale sul Campo Centrale, non inizierà prima delle 20:30. Il giovane azzurro, classe 2007, continua a lavorare per accelerare i tempi della sua scalata nel circuito e spera di esaltarsi davanti al pubblico amico per trovare un successo in grado di portargli in dote punti pesanti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cinà-Blockx oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingFederico Cinà affronterà il francese Alexandre Muller ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista siciliano esordirà sulla... Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Da Cinà a Blockx a Tsitsipas-Machac: 5 primi turni da non perdere; Roma, programma di mercoledì 6 maggio: sette italiani in campo, Cinà sfida Blockx (ore 20.30). Cinà-Blockx oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingL'urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi ... oasport.it Da Cinà a Blockx a Tsitsipas-Machac: 5 primi turni da non perdereAncora si attendono le teste di serie, ma ci sono comunque match intriganti dai primi turni Bisogna ancora aspettare per vedere in campo le teste di serie però anche in primo turno gli incontri intere ... tennisitaliano.it Roma, programma di mercoledì 6 maggio: sette italiani in campo, Cinà sfida Blockx (20.30) x.com Roma, programma di mercoledì 6 maggio: sette italiani in campo, Cinà sfida Blockx (20.30) - facebook.com facebook