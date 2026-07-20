Un caso giudiziario ha richiamato la legge del taglione, nota come “occhio per occhio, dente per dente”, presente nel Codice di Hammurabi del 1750 a.C. La norma stabilisce che la punizione deve essere proporzionata al danno causato. Tuttavia, nel procedimento attuale, si sono riscontrate differenze rispetto a questa norma, senza che siano state specificate. La sentenza è ancora in fase di definizione.

di Rossella Dotta Nel Codice di Hammurabi (1750 a.c.) la formula “occhio per occhio, dente per dente” stabiliva che la pena dovesse essere identica e proporzionata al danno subito. La ratio era un limite alla vendetta privata: serviva a impedire che la reazione fosse sproporzionata rispetto all’offesa ricevuta, evitando faide senza fine e affidava l’esecuzione della pena a un’autorità terza, non alla vittima stessa. Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane (CN), è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo un assalto al suo negozio. I giudici hanno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ci sono interessanti analogie (e una differenza) tra il caso Roggero e la legge del taglione

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