Mario Roggero in carcere e l' idea di candidarlo in Parlamento nodo grazia | la differenza col caso Salis

Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, è stato trasferito nel carcere di Bollate. La sua possibile candidatura in Parlamento solleva il tema della grazia, differenziandosi dal caso Salis. Roggero è attualmente in carcere, mentre si discute se possa beneficiare di misure alternative o di una grazia. La vicenda coinvolge questioni legali e politiche sul trattamento di condannati in casi di legittima difesa.

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina subita, è entrato nel carcere di Bollate. Intanto, la Lega ha fatto sapere che è “al vaglio l’ipotesi di una sua candidatura“. Resta il nodo della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, aspetto che distingue il caso Roggero dal caso Ilaria Salis. L’unica strada è la grazia presidenziale. Mario Roggero in carcere a Bollate Chi vuole candidare Mario Roggero e chi rinuncia: le mosse dei partiti Perché Mario Roggero non può essere candidato senza la grazia A che punto è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. L'articolo continua al link shorturl.at/KOnpe #skytg24 #news x.com

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