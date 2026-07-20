Dopo aver completato il suo ultimo film, Nolan ha dichiarato che non tournerà altri film per almeno tre anni. Ha spiegato di aver affrontato una produzione molto impegnativa e di aver raggiunto il limite delle sue energie durante le riprese.

Dopo aver concluso Odissea, Christopher Nolan ha annunciato che non tornerà dietro la macchina da presa prima di almeno tre anni. Il regista racconta una produzione estremamente impegnativa, spiegando di aver raggiunto il limite delle proprie energie durante la lavorazione del kolossal. Dopo aver portato sul grande schermo Odiissea, Christopher Nolan è pronto a concedersi una pausa. Il regista britannico ha rivelato che trascorreranno almeno tre anni prima che inizi la lavorazione del suo prossimo film, spiegando che il kolossal tratto dall'opera di Omero è stato il progetto più impegnativo della sua carriera. "Abbiamo tutti raggiunto il... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan si prenderà una lunga pausa dopo Odissea: "Ho raggiunto il mio limite"

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