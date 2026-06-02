Odissea | Christopher Nolan e il cast svelano i segreti del film in una nuova featurette

Nel film vengono presentati dettagli sulla trama e sul processo di produzione, con interviste a regista e cast. La featurette rivela aspetti tecnici, come le riprese e gli effetti speciali, e fornisce approfondimenti sulle scelte narrative. Non vengono condivisi particolari sulla trama, ma si approfondisce il lavoro dietro le quinte e le modalità di realizzazione del film. La durata complessiva e i temi principali non sono specificati nel materiale divulgato.

Il viaggio verso uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione compie un importante passo in avanti. Warner Bros. ha rilasciato a sorpresa sui canali social una ricca featurette ufficiale di Odyssey (in Italia come Odissea), il mastodontico nuovo progetto scritto e diretto dal premio Oscar Christopher Nolan. Il filmato offre un dietro le quinte esclusivo arricchito da interventi diretti del regista e dei membri principali del cast, offrendo anticipazioni sull’atmosfera e sulla complessità visiva di questa nuova epopea cinematografica. Date anche uno sguardo al nuovo fantastico trailer. All’interno della featurette, Christopher... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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Da Zendaya a Charlize Theron, il cast dell’Odissea di Christopher NolanQuando il regista di grande successo annuncia un nuovo progetto, si susseguono anticipazioni e speculazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

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Temi più discussi: Una parola ha reso Matt Damon e Tom Holland gelosi della dea Zendaya; I luoghi dell’Odissea, guida alle location del film di Christopher Nolan; Lupita Nyong’o nei panni di Elena e Elliot Page in quelli di Achille: The Odyssey fa già discutere; Odissea, dalla Grecia accuse a Nolan: Dove sono gli attori greci? Non siamo spariti.

Robert Pattinson è stato l'unico attore a chiedere di leggere la sceneggiatura per 'L'ODISSEA' di Christopher Nolan prima di accettare di recitare nel film. Vuoi leggerlo? Tutti gli altri hanno semplicemente detto di sì, rispose Nolan. reddit

#Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, durerà quasi tre ore; due ore e cinquantatrè minuti, per la precisione, come rivelato dai siti web di IMAX e AMC Theatres. x.com

Odissea, Christopher Nolan difende i costumi e il casting di Travis ScottIl nuovo kolossal di Nolan atteso nelle sale il 17 luglio 2026 è al centro delle polemiche per l’estetica delle armature dei guerrieri e la presenza del rapper nel ruolo di un bardo. A fronte delle cr ... tg24.sky.it

Odissea, nel film di Christopher Nolan c'è anche il rapper Travis ScottUn nuovo teaser trailer dell'adattamento dell'Odissea di Christopher Nolan ha svelato la presenza di Travis Scott, noto rapper che ha già collaborato in passato con il regista. Il cast di Odissea, ... comingsoon.it