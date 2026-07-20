Chivu ha indicato all’Inter di voler rinforzare la rosa con tre acquisti: un difensore veloce per sostituire Dumfries, un centrocampista e un altro elemento ancora da definire. La priorità è trovare un giocatore che possa coprire il ruolo di terzino destro e migliorare le opzioni disponibili. La società sta valutando diversi profili per rispondere alle richieste del dirigente.

di Francesco Aliperta Chivu e le sue richieste all’Inter: tre tasselli per competere ancora su più fronti. Dal sostituto di Dumfries fino al centrocampista. Il ritiro dell’ Inter entra nel vivo e, con esso, cresce l’attesa per gli ultimi movimenti di mercato necessari a completare la rosa in vista dell’annata 202627. Cristian Chivu, sempre più convinto della qualità del gruppo a sua disposizione – composto da molti giovani di talento – ha tuttavia espresso alla dirigenza la necessità di inserire elementi mirati per elevare il tasso tecnico e tattico della squadra. A fare il punto sulla situazione è intervenuto Andrea Paventi ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come il mese di agosto sarà decisivo tanto per le entrate quanto per le uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu ha le idee chiare: ecco le sue richieste all’Inter. Il sostituto di Dumfries, un difensore veloce e non solo

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