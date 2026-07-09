L’Inter ha annunciato l’acquisto di Aleksandar Stankovic, controriscattato dal Club Brugges per circa 23 milioni di euro. La società ha chiarito che il giocatore non sarà ceduto ad altre squadre. Le trattative con il Club Brugges si sono concluse con questa operazione, senza ulteriori trasferimenti o cessioni in programma per Stankovic. Il club ha comunicato la conclusione dell’affare nella giornata di martedì 7 luglio.

L’Inter ha ufficializzato nella giornata di martedì 7 luglio l’ acquisto di Aleksandar Stankovic, controriscattato dal Club Brugges per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Dopo un anno nella squadra belga, la dirigenza interista ha deciso di riportarlo a Milano alla corte di Cristian Chivu, il quale lo ha allenato anche in primavera e, di conseguenza, conosce perfettamente le qualità tecnico-tattiche del figlio di Dejan e per questo motivo ha chiesto fortemente alla società di non cedere il calciatore. Un futuro che si prospetta roseo per Stankovic. Il tecnico rumeno ha deciso: Aleksandar non è cedibile. A seguito di varie voci che vedevano il serbo nuovamente lontano da Milano, Chivu si è imposto riuscendo a convincere la società a trattenere il calciatore, nel quale vede il futuro dell’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, niente cessione per Stankovic: Chivu ha le idee chiare sul talento serbo

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