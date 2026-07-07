L'Inter continua a seguire l'acquisto di un centrocampista americano, con l'opzione di portare a termine l'affare. Non si esclude la possibilità di un ritorno di un difensore in prestito, mentre l'idea di ingaggiare un centrocampista di nazionalità britannica rimane in piedi. La trattativa per un attaccante tunisino è ancora in corso, con incontri programmati nelle prossime ore. Non sono state confermate ufficialmente le cessioni di giocatori attualmente in rosa.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – MARTEDI’ 07 LUGLIO Inter Khalaili, trattativa in discesa: l’israeliano spinge per vestire la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Non sfuma l’idea Jones. Khalaili ha le idee chiare e vuole solo i nerazzurri

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Inter: La verità su Jones! Lookman e il colpo a sorpresa!

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