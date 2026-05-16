San Giuseppe Vesuviano sequestrati 38mila capi contraffatti | smantellato magazzino del falso

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 38.000 capi contraffatti in un magazzino di circa 250 metri quadrati situato a San Giuseppe Vesuviano. L'operazione ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di merce illegale destinata alla distribuzione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata arrestata durante l'intervento.

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