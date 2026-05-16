San Giuseppe Vesuviano sequestrati 38mila capi contraffatti | smantellato magazzino del falso
Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 38.000 capi contraffatti in un magazzino di circa 250 metri quadrati situato a San Giuseppe Vesuviano. L'operazione ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di merce illegale destinata alla distribuzione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata arrestata durante l'intervento.
La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 38mila articoli contraffatti in un magazzino di 250 mq a San Giuseppe Vesuviano. Una persona denunciata per detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Oltre 38mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un magazzino di circa 250 metri quadrati a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Un uomo è stato denunciato a piede libero. Nel corso delle indagini è stato individuato un cittadino marocchino residente nella zona, ritenuto responsabile delle consegne di articoli contraffatti a diversi punti vendita abusivi del capoluogo. 🔗 Leggi su 2anews.it
Scoperta la base logistica del falso, sequestrati 38mila capi di abbigliamento
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