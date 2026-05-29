Sequestrati oltre 4mila 600 prodotti elettronici contraffatti dal valore di 60mila euro

Notizia in breve

La Guardia di finanza ha sequestrato più di 4.600 prodotti elettronici contraffatti, per un valore stimato di 60.000 euro. L’operazione ha coinvolto un'unità operativa dedicata al contrasto della pirateria e alla tutela dei marchi. I prodotti, trovati in un deposito, includevano dispositivi di elettronica di consumo e accessori. L'intervento si è concluso con il ritiro della merce e l’apertura di un procedimento legale.