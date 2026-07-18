Un violento temporale ha interrotto il concerto di Bad Bunny a Milano, causando il panico tra il pubblico. La pioggia intensa e la grandine hanno costretto gli organizzatori a fermare lo spettacolo all'ippodromo La Maura. Durante l’interruzione, sono stati registrati alcuni feriti tra i presenti. Le autorità hanno soccorso le persone rimaste coinvolte e hanno gestito la situazione di emergenza. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri precisi dei feriti o sulle condizioni.

Il violento temporale che si è abbattuto in serata su Milano ha costretto a interrompere il concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura. Durante l’esibizione del cantante portoricano, impegnato nella seconda delle due date milanesi del suo Debí tirar más fotos World Tour, una forte grandinata accompagnata da raffiche di vento ha creato momenti di paura tra il pubblico. Chicchi di grandine colpiscono alcuni spettatori. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, alcuni spettatori sono rimasti feriti alla testa dopo essere stati colpiti dai grossi chicchi di grandine caduti durante la tempesta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Grandine e paura al concerto di Bad Bunny: feriti a Milano durante il violento temporale

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