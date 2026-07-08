Il rapper ha risposto a una domanda sulla sua separazione, lasciando tutti sorpresi con una risposta inattesa. La rottura tra lui e la influencer continua a essere al centro dell’attenzione, anche quando il cantante si sposta su altri argomenti. La vicenda resta oggetto di discussione pubblica, mantenendo alta l’attenzione sulla loro separazione.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni continua a far discutere. Anche quando il rapper sembra parlare d’altro, il tema torna inevitabilmente al centro della conversazione. È accaduto durante una puntata di Pulp Podcast, il format condotto dal cantante insieme a Mr. Marra, dove ospiti della puntata erano Paolo Ruffini e Chico Parlanti. Proprio quest’ultimo, con grande spontaneità, ha rivolto al rapper una domanda molto diretta: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Una frase semplice, ma capace di riaprire una delle pagine più seguite e commentate della cronaca rosa italiana degli ultimi anni. Federico Lucia non si è sottratto.... 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Dilei.it - “Fedez, come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. La risposta del rapper stupisce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez si riavvicina a Chiara Ferragni, il ruolo di Giulia Honegger: «Li ha aiutati»

Notizie e thread social correlati

“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”, Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglieDurante l'ultima puntata di Pulp Podcast, a Fedez è stata posta la domanda su come abbia lasciato Chiara Ferragni.

Dopo anni arriva la risposta a una domanda che si sono fatti tutti: la storia tra Fedez e Chiara Ferragni era vera o solo marketing?Un ex manager di un’influencer ha fornito nuove dichiarazioni sulla relazione tra l’artista e l’imprenditrice, riaprendo il dibattito sulla...

Temi più discussi: Chiara Ferragni con il fidanzato Jose Hernandez a Marbella; La rinascita di Chiara Ferragni: conti in crescita e amore a gonfie vele; Incidente contro un trattore per Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni: Poteva andare molto peggio; Nuovo fidanzato per Valentina Ferragni dopo Napoletano: amore colombiano come la sorella Chiara.

Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?: ecco la risposta di FedezLa coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è stata per anni una delle più amate (ma anche criticate) del mondo del gossip e spesso ha diviso il pubblico, tra chi li ha sostenuti a qualunque costo e ... isaechia.it

Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?, Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglieCome hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?, è la domanda che è stata rivolta a Fedez nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podcast ... fanpage.it