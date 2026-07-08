Fedez come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? La risposta del rapper stupisce

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper ha risposto a una domanda sulla sua separazione, lasciando tutti sorpresi con una risposta inattesa. La rottura tra lui e la influencer continua a essere al centro dell’attenzione, anche quando il cantante si sposta su altri argomenti. La vicenda resta oggetto di discussione pubblica, mantenendo alta l’attenzione sulla loro separazione.

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La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni continua a far discutere. Anche quando il rapper sembra parlare d’altro, il tema torna inevitabilmente al centro della conversazione. È accaduto durante una puntata di Pulp Podcast, il format condotto dal cantante insieme a Mr. Marra, dove ospiti della puntata erano Paolo Ruffini e Chico Parlanti. Proprio quest’ultimo, con grande spontaneità, ha rivolto al rapper una domanda molto diretta: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Una frase semplice, ma capace di riaprire una delle pagine più seguite e commentate della cronaca rosa italiana degli ultimi anni. Federico Lucia non si è sottratto.... 🔗 Leggi su Dilei.it

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