Chi l’ha visto? il dopo Sciarelli è un rebus | sfuma Bortone Chimenti in pole position e spunta a sorpresa Iannacone

Dopo la fine di “Chi l’ha visto?”, Laura Chimenti è in testa per la conduzione, mentre Bortone si è defilata. Sul tavolo si fa avanti anche la possibilità di affidare il programma a Iannacone, suggerito da Carlo Freccero come alternativa al conduttore di “Che ci faccio qui”. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata, e il percorso per individuare il nuovo volto resta incerto.

Chi l’ha visto cerca il post-Sciarelli: sfumata Bortone, Laura Chimenti è in pole. Ma per la conduzione spunta la suggestione lanciata da Carlo Freccero sul conduttore di Che ci faccio qui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Federica Sciarelli dice addio a Chi lha visto: nessuno vuole condurlo, la Rai ha unidea…

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