Calcio Mondiali FIFA 2026 - Finale | Spagna vs Argentina diretta tv Rai 1 e DAZN

La finale dei Mondiali FIFA 2026 si gioca tra Spagna e Argentina, trasmessa in diretta su Rai 1 e DAZN. La partita si svolge a East Rutherford e si tiene domenica 19 luglio 2026. Tra i protagonisti, Messi per l’Argentina e Yamal per la Spagna. La città si presenta con un’atmosfera carica di elettricità, mentre le due nazionali si contendono il titolo mondiale.

La finale della Coppa del Mondo 2026 mette di fronte Spagna e Argentina: Messi, Yamal e una grande copertura Rai e DAZN Il cielo sopra East Rutherford non è mai stato così carico di elettricità come in questa domenica 19 luglio 2026, data destinata a rimanere scolpita negli annali del calcio mondiale. Al MetLife Stadium, ribattezzato New York New Jersey Stadium per l'occasione, la ventitreesima edizione della Coppa del Mondo. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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