Chi ha vinto e chi ha perso davvero | piccolo bilancio del Mondiale 2026

Il Mondiale 2026 si è concluso dopo un mese di partite, con numerosi commenti e discussioni. La competizione ha visto le squadre partecipanti affrontarsi in 16 città degli Stati Uniti, con alcune nazionali che sono uscite prematuramente e altre che si sono qualificate per le fasi finali. La rassegna ha suscitato polemiche legate alla gestione e alle organizzazioni, mentre l’Italia è rimasta assente. La prossima edizione si terrà nel 2030.

Cosa resterà di questo Mondiale 2026? Dopo un mese di calcio, polemiche, notti insonni davanti alla tv e rimpianti per l’assenza dell’Italia, tiriamo una linea e facciamo un bilancio, in attesa della prossima edizione che – si spera – possa vedere di nuovo l’Italia in campo. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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