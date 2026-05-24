La figlia di Maurizio Gucci ha commentato la vicenda, affermando che chi ha ucciso ha incassato mentre chi ha perso il padre ha pagato. Patrizia Reggiani riceve 3,9 milioni di euro. Ha aggiunto che non esiste una sentenza che definisca sbagliato quanto accaduto e ha sottolineato che nel diritto il silenzio non rappresenta neutralità, ma può equivalere ad abbandono.

“Non esiste una sentenza che dica che è sbagliato. Il silenzio, in diritto, non è neutralità. E abbandono. Questa non è una storia chiusa. È una storia che nessuno ha ancora avuto il coraggio di raccontare fino in fondo”. Così un post che correda un documento pubblicato su Instagram da Allegra Gucci commentando l’accordo stragiudiziale di 3 anni fa sul contenzioso che vede lei e la sorella Alessandra contro la madre Patrizia Reggiani. Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci furono i protagonisti della cronaca italiana degli anni ’90. Ora la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha archiviato il ricorso presentato da Allegra e Alessandra. Alla madre Patrizia Reggiani vanno 3,9 milioni, nonostante la condanna come mandante per aver fatto uccidere Maurizio Gucci, allora patron dell’omonima casa di moda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Eredità di Maurizio Gucci, la figlia: “Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato”. Patrizia Reggiani prende 3,9 milioni

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La figlia dell’imprenditore della casa di moda Maurizio Gucci, ucciso nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, ha affidato a un post sui social la sua delusione per la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo di non procedere con l’istanza x.com

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