Chi ha ucciso ha incassato chi ha perso il padre ha pagato lo sfogo di Allegra Gucci contro la Cedu

Il 23 maggio 2026, a Roma, Allegra Gucci ha espresso il suo sfogo contro la Corte europea dei diritti dell'uomo, affermando che chi ha commesso un omicidio ha ottenuto un risarcimento, mentre chi ha perso un genitore ha dovuto pagare. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di protesta pubblica, senza ulteriori dettagli sui fatti o sui soggetti coinvolti.

Roma, 23 maggio 2026 – “Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato”. Così Allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio Gucci assassinato a Milano nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, commenta sulle sue pagine social la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Due giorni fa la Cedu ha deciso di non procedere sull'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra, contro la condanna a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori che prevede un vitalizio alla madre, Patrizia Reggiani. Il messaggio di Allegra Gucci sui social Le due sorelle Gucci si sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Chi ha ucciso Ballerina Cappuccina

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