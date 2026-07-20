Chi era il 43enne marocchino morto durante l' arresto

Un uomo di 43 anni è morto durante un tentativo di arresto nel quartiere Pilastro di Bologna, domenica 19 luglio. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata mentre le forze dell’ordine stavano effettuando un controllo. I dettagli sulla causa del decesso non sono ancora stati resi noti. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire quanto accaduto.

Tragedia a Bologna, nel quartiere Pilastro, dove un uomo ha perso la vita mentre era in corso un controllo delle forze dell'ordine. Stando alle informazioni trasmesse fino ad ora, il fatto si è verificato nella tarda mattinata di stamani, domenica 19 luglio. L'intervento della Squadra Volanti della polizia si era reso necessario perché la vittima, tale Abderrahim Fakir, stava dando in escandescenze. Sul caso dovrà essere fatta chiarezza. Ma cosa sappiamo di Abderrahim Fakir? 43 anni, classe '83, l'uomo è nato in Marocco ma viveva in Italia da sette anni. Qui si era sposato e abitava a Borgonuovo, nel comune di Sasso Marconi. Lavorava in un'impresa di facchinaggio, con mansioni nella logistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Chi era Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante l'arresto a Bologna x.com

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