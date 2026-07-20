L'articolo si concentra sulle attività e le posizioni dell'ex militare noto come Generalissimo Vannacci, evidenziando che le informazioni disponibili sui suoi rapporti e movimenti non sono chiare o non coincidono tra loro. La narrazione si apre con un racconto personale dell'autore, che descrive una notte trascorsa tra alcol e mal di testa, senza fornire dettagli specifici sui contenuti o le implicazioni delle sue azioni o dichiarazioni.

Ieri sera ho fatto le ore piccole, violentato da troppi bicchieri di un pessimo rum, e stamane ho riaperto gli occhi sotto i colpi di un mal di testa belligerante. È stato l’insopportabile dolore alle tempie a farmi riflettere sulla carriera politica di Vannacci. Un’impellente riflessione che ho subito condiviso sulla mia paginetta Instagram — dove mi trovate come Aldo Luigi Mancusi — e che ho deciso di riapprofondire qui con l’aggiunta di qualche dettaglio. Ricapitolando, nel 2023 esce Il mondo al contrario, libro autoprodotto e sgrammaticato, traboccante di qualunquismo da bar che, inspiegabilmente, diventa un caso editoriale, tanto da coinvolgere ogni media possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi c’è dietro il Generalissimo Vannacci? I conti sull’ex militare non tornano

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Cosa c'è dietro il fenomeno Vannacci - SettePiù

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Non c’è nulla da fare, confrontarsi con il Generalissimo #Vannacci richiede un livello dialettico e culturale che questi reietti semplicemente non hanno. E, puntualmente, finiscono per dimostrare che il loro unico vero obiettivo non è costruire qualcosa, ma distru x.com

Lo scivolone di Vannacci: Gramsci è morto? Ci fa piacere. La conduttrice: Come scusi?! reddit