L’Iran si trova in una situazione di divisione riguardo all’accordo con gli Stati Uniti. Alcune fazioni del regime si scontrano tra loro, ma generalmente condividono l’obiettivo di mantenere in vita la Repubblica islamica. Sullo sfondo, ci sono gruppi di ultrà del regime e figure che frenano le trattative, mentre analisti evidenziano come le diverse forze interne si confrontino con obiettivi spesso contrastanti, ma con un denominatore comune: la sopravvivenza dello stato.

Alex Vatanka, analista al Middle East Institute di Washington, su un punto non ha dubbi: “Le varie fazioni del regime iraniano si combattono ferocemente, ma di solito con un impegno condiviso per la sopravvivenza della Repubblica islamica. Teheran sa che la guerra, le sanzioni, le difficoltà economiche hanno reso la scena interna più fragile. In tale contesto, una fazione che etichetta costantemente i rivali come traditori può diventare un peso e un accordo con Washington sarebbe ben accetto se presentato nel modo giusto”. Vatanka descrive e analizza nel dettaglio le dinamiche interne dell’Iran. La classe dirigente del regime degli ayatollah è realmente così scissa? L'élite al potere è divisa, ma non nel modo in cui molti osservatori esterni immaginano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran diviso sull’accordo con gli Usa: i nomi dietro gli ultrà del regime e chi frena il negoziato

Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo

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