Trieste fa boom sui social ma i conti tornano? Ecco chi ci guadagna davvero
Trieste sta vivendo un momento di grande visibilità sui social media, attirando attenzione e commenti da parte di molti utenti online. Tuttavia, si discute se questa popolarità corrisponda a benefici concreti o se si tratti principalmente di una rappresentazione idealizzata della città. Da un lato, ci sono iniziative e contenuti che promuovono aspetti storici e culturali, dall’altro si evidenziano discordanze tra l’immagine digitale e la realtà quotidiana. La questione rimane aperta e coinvolge diversi attori locali e non.
Esiste una Trieste reale, ma esiste anche quella raccontata dai libri, dai quadri e dal cinema. E ogni tanto i piani si confondono, forse perché quella artistica è più affascinante o forse perché meno complessa. Esiste poi un’altra Trieste, quella che viene comunicata attraverso i social media. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sullo stesso argomento
Caro-funerali e boom di cremazioni: i numeri in Friuli, chi ci guadagna e il caso di PadernoA Udine la cremazione è diventata un tema che incrocia lutto, portafoglio e politica urbana.
Da Trapani a Udine, tutti con Trieste: sui social esplode la questione Pallacanestro TriesteEntrambe le sponde di Bologna, Cantù, Livorno, Caserta, Udine, Gorizia, Venezia, Verona, Trapani, Brindisi, Torino, ma anche Roma, Bergamo, Scafati,...
Trieste Cafe. . F1 a Trieste, la pista fa boom sui social! Mattia Corona (studente) Emanuele Babbini (studente) Conduce Luca Marsi facebook
A Trieste il caffè si fa sul serioNon solo perché è un pezzo importante della cultura locale – con la sua nomenclatura oscura per il resto d'Italia – ma anche perché produce un giro d'affari da 900 milioni di euro l'anno ... ilpost.it