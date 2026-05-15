Trieste fa boom sui social ma i conti tornano? Ecco chi ci guadagna davvero

Trieste sta vivendo un momento di grande visibilità sui social media, attirando attenzione e commenti da parte di molti utenti online. Tuttavia, si discute se questa popolarità corrisponda a benefici concreti o se si tratti principalmente di una rappresentazione idealizzata della città. Da un lato, ci sono iniziative e contenuti che promuovono aspetti storici e culturali, dall’altro si evidenziano discordanze tra l’immagine digitale e la realtà quotidiana. La questione rimane aperta e coinvolge diversi attori locali e non.

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