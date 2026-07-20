Un giornalista del New York Times ha trovato su Amazon una biografia su di sé, scritta dall’intelligenza artificiale e mai autorizzata. La descrizione appare come una presentazione personale, senza il suo consenso. La biografia è disponibile tra i libri in vendita sul sito, senza indicazioni di chi abbia scritto il testo. La scoperta è stata fatta durante una ricerca online, senza che ci fosse una richiesta o un accordo preventivo. Nessuna informazione ufficiale è stata fornita sui dettagli della creazione del testo.

Una biografia su se stessa, mai autorizzata e, soprattutto, scritta dall’ intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è la sorprendente scoperta fatta dalla giornalista del New York Times Kashmir Hill, che ha raccontato la vicenda sulle pagine del quotidiano americano dopo aver trovato su Amazon un libro dedicato alla sua vita senza averne mai saputo nulla. Il volume, pubblicato nell’agosto 2025 da una casa editrice sconosciuta e venduto a 26,99 dollari, porta il titolo The Biography of Kashmir Hill. La giornalista ha spiegato che è stato il suo editore ad acquistarne una copia, incuriosito dalla sua comparsa sulla piattaforma: “Il che mi sembrava un po’ caro, ma il mio editore ha speso una fortuna per comprarne una copia e sono stata costretta a leggerla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi, a parte forse mia madre, vorrebbe comprarlo?”: giornalista del New York Times scopre su Amazon una biografia su di lei scritta dall’intelligenza artificiale

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#GRAZIE, #NEWYORK. Grazie perché sei sporca, sei caotica, sei rumorosa, sei diventata persino pericolosa e, come se non bastasse, hai pure il tempo metereologico forse peggiore del mondo. Ma grazie proprio perché nessuna al mondo, come te, rende viv x.com

[all]. Come avrei organizzato la timeline del Rirodanverse, senza insistere ostinatamente nel non far compiere 18 anni a Percy, per minimizzare il più possibile eventuali buchi nella trama della timeline. reddit