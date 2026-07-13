Follettina Creation diventa scrittrice | libro in vendita su Amazon ma è fatto con l’intelligenza artificiale scoppia la polemica

Un libro scritto da Follettina Creation, nome conosciuto nel web, è ora disponibile su Amazon. L’opera, però, è stata realizzata interamente con l’uso di intelligenza artificiale. La pubblicazione ha suscitato polemiche in rete, poiché si tratta di un testo generato da algoritmi, senza coinvolgimento diretto dell’autrice. La notizia si diffonde tra gli utenti digitali e gli appassionati di editoria online.

Dalla viralità su YouTube all’editoria digitale, passando per la televisione generalista e la musica. Maria Grazia Catalano, conosciuta dal pubblico del web come Follettina Creation, ha deciso di aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera già variegata: quello di scrittrice. O meglio, di autrice assistita dall’intelligenza artificiale. Una scelta che ha immediatamente scatenato un dibattito acceso sui social network, dividendo chi la considera un’operazione commerciale legittima e chi invece vi vede un’appropriazione indebita del titolo di “ scrittrice “. Il libro si intitola “ Una Promessa d’Amore ” ed è disponibile su Amazon. Si tratta di un romanzo rosa ambientato nel periodo successivo a una guerra non meglio specificata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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