Chewing Gum Day 2026 3 weekend di settembre per celebrare il mondo del chewing gum attraverso l’Italia

Il tour dedicato al Chewing Gum Day 2026 si svolgerà in Italia con tre weekend di eventi a settembre. A Napoli, le date sono il 12 e 13 settembre, con giochi e intrattenimento dedicati al chewing gum.

Il tour per celebrare il mondo del chewing gum farà tappa a Napoli il 12 e 13 settembre con giochi e intrattenimento dedicati a uno dei prodotti più iconici della quotidianità. In occasione del Chewing Gum Day, la ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 30 settembre, Perfetti Van Melle, tra i principali produttori mondiali nel settore. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Day 20 opening Tom and Jerry chewing gum

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