Oggi si celebra il 65º compleanno di George Clooney, attore noto per il suo ruolo in The American, trasmesso questa sera in tv. Nel film, interpreta un assassino che si muove tra i borghi dell'Abruzzo, con una trama che ruota attorno a un uomo solo, uno zaino e una Fiat Tempra targata Pescara. Clooney, che si distingue per un personaggio meno da agente segreto e più da uomo isolato, mostra un volto diverso rispetto alle sue interpretazioni più famose.

Un uomo solo, uno zaino, una Fiat Tempra targata Pescara. Non è proprio il profilo da 007 a cui il cinema ci ha abituati, ma George Clooney in The American è altrettanto letale. Diretto dal regista olandese Anton Corbijn e tratto dal romanzo A Very Private Gentleman di Martin Booth, The American è un thriller d’autore uscito nel 2010 con Clooney nei panni di Jack, sicario professionista ed esperto armaiolo in cerca di redenzione. Un personaggio quasi monolitico, taciturno ai limiti del mutismo, che si muove tra i vicoli di pietra dei borghi abruzzesi come un fantasma in tuta da meccanico. Con quell’auto italiana come unica compagnia. The American va in onda stasera in tv su Iris alle 21.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - George Clooney compie 65 anni e stasera in tv c'è The American dove è un killer tra i borghi d'Abruzzo. La trama e le curiosità, a partire dal chewing gum

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