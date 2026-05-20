Un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro attraverso il Recruiting Day Giovani verso il lavoro

Un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Con questo obiettivo il Recruiting Day “Giovani verso il lavoro”, iniziativa promossa dal Centro per l’Impiego di Caserta e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. Protagonisti gli studenti dell’Isiss “Terra di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Dal banco al colloquio: a Milano il futuro dei giovani prende forma

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