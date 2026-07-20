La diagnosi di diabete di tipo 1 arriva come un punto fermo dentro un periodo di totale disorientamento. Da un lato la risposta che mancava, dall’altro l’inizio di una nuova complessità: una malattia cronica che non si limita alla terapia insulinica, ma richiede una lettura continua del proprio corpo, della glicemia, dell’alimentazione, dello stress e dell’attività fisica. «La prima cosa che ho pensato, però, è stata: finalmente qualcuno mi ha dato una risposta». Ma quella risposta, presto, si trasforma in una domanda più grande: come si continua a vivere - e soprattutto a danzare - con una malattia di questo tipo? Nei primi anni Cristina prova a farlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Che cos'è il «Metodo Pronking», ideato dalla ballerina Cristina Cucchiarelli e utilizzato da atleti con diabete di tipo 1

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