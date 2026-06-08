Zverev e il diabete di tipo 1 una vittoria che dà speranza

Alexander Zverev ha vinto una partita importante a Roland Garros, dichiarando che questa vittoria rappresenta un segnale di speranza per chi convive con il diabete di tipo 1. In un’intervista, il tennista ha sottolineato come il successo sul campo sia anche un risultato personale legato alla gestione della malattia. La vittoria è stata celebrata come un momento significativo per chi affronta questa condizione.

Una vittoria speciale, quella di Alexander Zverev al Roland Garros, per chi fa i conti con il diabete e per chi ha dedicato la vita a conbattere questa patologia. “ Zverev ha il diabete di tipo 1 da quando aveva 4 anni. Il suo successo è un messaggio di speranza, la dimostrazione di come si possa arrivare ad essere primi nello sport, pur con questa malattia cronica”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di diabetologia. “Naturalmente ci è dispiaciuto per il nostro Flavio Cobolli – precisa la specialista – ma la vittoria di Zverev conferma come oggi sia possibile giocare ininterrottamente per 5 ore, controllando la glicemia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La vittoria di Zverev contro il diabete di tipo 1. Oggi nel mio Substack, link in bio. x.com

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La gente odia Zverev ma ricordiamoci che Zverev è stato diagnosticato con il diabete all'età di 4 anni. Oggi, a 28 anni, è a UNA vittoria dal diventare Campione del Grande Slam.. Gestisce anche una fondazione per bambini diabetici, puoi non piacerti, ma meri reddit

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