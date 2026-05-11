In arrivo su Amazon Prime Video il docuFilm che racconta il diabete di tipo 1 senza filtri

Su Amazon Prime Video sarà disponibile il docuFilm che affronta il tema del diabete di tipo 1 senza filtri, dopo essere stato trasmesso in prima visione su La7. Il film segue le storie di persone che, nonostante la malattia, sono riuscite a raggiungere obiettivi importanti nella vita e nello sport, mostrando come abbiano affrontato le sfide legate alla condizione. La produzione si propone di offrire uno sguardo diretto e autentico sulla loro esperienza.

Dopo la prima TV su La7, sbarca ora in streaming “Montagne Russe”: un viaggio nel percorso di chi è riuscito a realizzare grandi e piccole imprese nella vita e nello sport, smettendo di considerare la malattia un limite insuperabile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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