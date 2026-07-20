L’Italia si mostra sempre più divisa e aggressiva, con un aumento della tolleranza verso l’uso della forza. Secondo un esperto, questa tendenza richiama le radici della cosiddetta “Repubblica buona” e la necessità di mantenere valori di moderazione. La crescita di atteggiamenti più duri si riflette in vari aspetti sociali e politici, evidenziando una trasformazione nel modo di affrontare conflitti e divergenze. La discussione si concentra su come ristabilire equilibrio e rispetto nel contesto nazionale.

L’Italia s’incattivisce sempre di più. Siamo in un mondo in cui la forza è stata riabilitata e anche nel nostro Paese se ne sentono gli effetti. La legittima autodifesa diviene diritto di esecuzione e vendetta; la politica critica le sue leggi e permette il loro superamento illegale; ogni reazione violenta viene in qualche modo giustificata; la magistratura è criticata solo perché applica le leggi vigenti. Non accade solo da noi. Fanno impressione i social pieni di video in cui la polizia americana fa violenza sui civili per una semplice contravvenzione: spacca vetri, irrompe nelle case senza mandato e così via. Non riguarda solo l’Ice e gli immigrati, ma tutte le forze dell’ordine Usa che sembrano sentirsi legittimate a superare i limiti e i diritti della democrazia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Che cosa significa oggi essere moderati. Giro ricorda la lezione della Repubblica buona

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Che cosa significa essere cittadini euromediterranei oggi

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