Secondo le grandi istituzioni internazionali, come l’Onu e la Banca mondiale, la definizione di povertà si basa su criteri che permettono di confrontare i dati tra paesi diversi. Tuttavia, non esiste una misura univoca e facilmente applicabile, poiché rappresentare la ricchezza e tassarla è complesso, così come quantificare con precisione chi sia povero. La difficoltà principale risiede nel decidere quali aspetti considerare e quali escludere nella costruzione di queste statistiche globali.

Rappresentare la ricchezza – e tassarla – è difficile. Ma anche misurare la povertà non è facile. Come per tutti i fenomeni sociali di importanza globale sono le grandi istituzioni internazionali (l’Onu o la Banca mondiale, per esempio) a definire cosa inserire e cosa escludere per creare numeri confrontabili tra i diversi paesi. Proprio quest’anno, a marzo, la Banca mondiale ha aggiornato le sue stime sulla povertà globale: 847 milioni di persone vivono in povertà estrema, otto milioni in più rispetto al conteggio di appena sei mesi prima. Il mondo è diventato più povero in sei mesi? No. Il mondo è diventato più povero? No. L’aggiornamento... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Che cosa significa essere poveri secondo la statistica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ti stanno abituando a essere povero (e non te ne accorgi)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cosa non fare oggi 7 luglio (secondo le stelle): oggi non farti convincere che ti serve l’ennesima cosa che internet ha deciso essere “indispensabile”

Leggi anche: "Cosa significa essere umani oggi?". Al Ciocco ritorna il Limbo Festival

Temi più discussi: Che cosa significa essere poveri secondo la statistica; Cosa significa essere umani oggi?. Al Ciocco ritorna il Limbo Festival; L'Europa non ha bisogno di memoria unica, ma di un racconto condiviso; Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze.

Che cosa significa per te essere un giovane volontario? Ascolta queste testimonianze! @Interreggr_it #RegionePuglia #ProtezioneCivile #BREATHProject #InterregGreciaItalia #GiovaniVolontari #Volontariato #Puglia #CittadinanzaAttiva #ProtezioneCi x.com

Che cosa significa essere una galleria internazionale? Risponde DirimartUn hub capace di raccogliere artisti turchi e internazionali, per favorire il dialogo critico e lo scambio culturale. Con queste premesse, nel 2002, Hazer Özil fondava Dirimart: la apriva a Istanbul, ... exibart.com

Cosa significa essere albini, oggi?In occasione delle recenti giornate europee per l’albinismo, proponiamo la testimonianza di Emanuele, che racconta la sua esperienza di uomo, marito e papà albino Cosa significa essere albini, oggi? disabili.com