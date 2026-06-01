Cosa significa sicurezza oggi? La lezione britannica e la sfida italiana

La National Security Strategy del Regno Unito è stata pubblicata, diventando uno dei documenti strategici più importanti in Europa negli ultimi anni. In Italia, questa uscita mette in evidenza le differenze nelle politiche di sicurezza tra i due paesi. La strategia britannica definisce obiettivi e priorità, mentre in Italia si continua a discutere sui modelli di tutela e prevenzione. La pubblicazione britannica si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle minacce globali e alle risposte nazionali.

La vera novità della strategia britannica è aver compreso che la sicurezza nazionale non riguarda soltanto la difesa del territorio, ma la capacità complessiva della nazione di preservare la propria libertà di decisione e di azione in un ambiente strategico sempre più instabile. Mentre in Italia. Il commento del generale Pasquale Preziosa La pubblicazione della National Security Strategy del Regno Unito rappresenta uno dei documenti strategici più significativi prodotti in Europa negli ultimi anni. Non perché introduca una visione rivoluzionaria o una dottrina completamente nuova, ma perché certifica un cambiamento ormai irreversibile: la fine dell’ordine strategico emerso dopo la Guerra Fredda e l’ingresso delle democrazie occidentali in una fase caratterizzata da competizione permanente, vulnerabilità e crescente incertezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Sicurezza prima di tutto: una lezione speciale di legalità

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Cosa signfica sicurezza oggi? La lezione britannica e la sfida italianaLa pubblicazione della National Security Strategy del Regno Unito è uno dei documenti strategici più rilevanti prodotti in Europa negli ultimi anni.

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