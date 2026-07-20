L'esito della finale mondiale tra Spagna e Argentina ha modificato le prospettive sul prossimo Pallone d'Oro. Attualmente, non si può prevedere chi vincerà, poiché sono molti i nomi in corsa e nessun favorito già definito. La competizione si presenta come una delle più incerte degli ultimi anni, con diverse candidature ancora in corsa e nessuna certezza sul risultato finale.

L'esito della finale Mondiale tra Spagna e Argentina al Mondiale ha rimescolato tutte le carte relative al prossimo Pallone d'Oro. Sarà uno dei più incerti di sempre, con nessun vincitore già scritto e numerosi nomi in ballo. Se in tanti speravano che la finalissima chiudesse ogni discorso, non è stato così: sia Messi che Yamal hanno deluso. Se la Pulce non ha vinto dopo un Mondiale da trascinatore, diverso è il discorso per il 19enne del Barcellona. Dopo l'Europeo il classe 2007 ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo ma senza risultare davvero protagonista., Ed ecco allora che a tornare in gioco sono altri big che hanno lasciato il segno nell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Che caos per il Pallone d'Oro! Tanti nomi in ballo ma regna l'incertezza. Ecco chi può vincerlo

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